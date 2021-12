GF Vip, Alex e Soleil innamorati: Delia scappa lontano (Di domenica 5 dicembre 2021) È ormai inutile negarlo: nella Casa del Grande Fratello Vip sta nascendo quella che, almeno apparentemente, sembrerebbe essere una vera e propria storia d’amore. Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre più vicini e, nelle scorse puntate del reality, hanno ammesso di provare qualcosa l’uno per l’altro, pur non definendo chiaramente il tipo di sentimento che li unisce. I loro atteggiamenti, però, sono inequivocabili e non sono affatto piaciuti alla moglie di lui, Delia Duran, che ha preso una decisione drastica. Alex Belli e Soleil Sorge innamorati al GF Vip È iniziato tutto come un’amicizia che, però, è diventata giorno dopo giorno sempre più intensa. Sono poi arrivati gli avvicinamenti, le carezze, la sintonia che i due, inizialmente hanno provato a negare. Complice uno spettacolo ... Leggi su dilei (Di domenica 5 dicembre 2021) È ormai inutile negarlo: nella Casa del Grande Fratello Vip sta nascendo quella che, almeno apparentemente, sembrerebbe essere una vera e propria storia d’amore.Belli eSorge sono sempre più vicini e, nelle scorse puntate del reality, hanno ammesso di provare qualcosa l’uno per l’altro, pur non definendo chiaramente il tipo di sentimento che li unisce. I loro atteggiamenti, però, sono inequivocabili e non sono affatto piaciuti alla moglie di lui,Duran, che ha preso una decisione drastica.Belli eSorgeal GF Vip È iniziato tutto come un’amicizia che, però, è diventata giorno dopo giorno sempre più intensa. Sono poi arrivati gli avvicinamenti, le carezze, la sintonia che i due, inizialmente hanno provato a negare. Complice uno spettacolo ...

