Final Fantasy XIV | Endwalker | Sia reinterpreta Fly Me To The Moon per la release

Si sta avvicinando la release ufficiale di Final Fantasy XIV: Endwalker, e per l'occasione, sul canale Youtube ufficiale del gioco è stata pubblicata una cover di Sia del celebre brano Fly Me To The Moon. Si sta Finalmente avvicinando la release ufficiale dell'ultima espansione di Final Fantasy XIV, che avverrà tra meno di 48 ore. Nell'attesa che si realizzi questo importante evento (già con l'early access i server sono pienissimi ed è molto difficile riuscire ad accedere per giocare), sui canali ufficiali di Final Fantasy XIV è stato recentemente pubblicato un video musicale, in cui Sia reinterpreta il celeberrimo brano "Fly Me To The Moon" in vista della release.

