Coppa Davis | la Russia è campione Decisivi Medvedev e Rublev

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 dicembre 2021) Per il quarto tie su cinque giocati Daniile Andreyrendono inutile giocare lo spareggio di doppio e consegnano allala sua terza. Capitan Shamil Tarpishchev torna dunque ad alzare l’insalatiera dopo 15 anni di digiuno. Finalepone fine alla favola Gojo Il primo match di singolare è sceneggiato dai due attori in campo non forse come le grandi storie di sport vorrebbero, ma come, più realisticamente, come ci si aspettava alla vigilia del match. Sì, perché nonostante la sorpresa di queste settimane, Borna Gojo, abbia stupito tutti vincendo tutt’e tre gli avversari più blasonati (tra cui il nostro Sonego) che gli si sono parati davanti, aveva ben poche chance contro. Il ...