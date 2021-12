Conto corrente, quale cifra non devi mai superare: la giacenza che ti condanna alla rapina (Di domenica 5 dicembre 2021) Quanti soldi è meglio tenere sul proprio Conto corrente? Non è tutto semplice come sembra. Si parte dall'ovvio: non andare mai in rosso, poiché la circostanza condanna al pagamento di salati interessi. Eppure, secondo gli esperti, sarebbe meglio non superare i 5mila euro, insomma una cifra molto esigua. Altrettanto ovviamente, meglio non tenere una quota di risparmi così bassa su un singolo Conto se in vista ci sono pagamenti importanti: il risultato, appunto, sarebbe quello di finire nuovamente in rosso, per poi dover pagare alla banca gli interessi passivi e le commissioni. Ma si diceva: meglio non tenere sul Conto giacenze eccessive. E perché mai? Avere troppi soldi sul proprio Conto corrente infatti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Quanti soldi è meglio tenere sul proprio? Non è tutto semplice come sembra. Si parte dall'ovvio: non andare mai in rosso, poiché la circostanzaal pagamento di salati interessi. Eppure, secondo gli esperti, sarebbe meglio noni 5mila euro, insomma unamolto esigua. Altrettanto ovviamente, meglio non tenere una quota di risparmi così bassa su un singolose in vista ci sono pagamenti importanti: il risultato, appunto, sarebbe quello di finire nuovamente in rosso, per poi dover pagarebanca gli interessi passivi e le commissioni. Ma si diceva: meglio non tenere sulgiacenze eccessive. E perché mai? Avere troppi soldi sul proprioinfatti ...

Advertising

SevenUp89 : @fabbianorozzang @FrancescoOrdine No l'errore gabbia è una UEFA che quando gli pare si gira dall'altra parte. Quest… - davidgreco : RT @Marxtrixx: @GabrieleIuvina1 Sanzionarlo è semplicissimo ATS ha i tuoi dati. Se non carichi il vaccino in automatico scende la cartella… - MauroLoBascio : Chiudiamo il mese con 50-200€ sul conto corrente. Ho un lavoro normale (operaio) e mia moglie fa un part-time per s… - Mr_JohnCarter : @PettirossoHood Ti hanno già fregato la password del conto corrente ?? - zen_blues_ : @_daniEffe_ Penso farò cosi! Ma ho un po' di pensieri su possibile coercizione dal conto corrente in futuro da agenzie riscossione -