Chi è la fidanzata di Massimo Boldi | Irene Fornaciari

Ecco chi è Irene Fornaciari, la fidanzata di Massimo Boldi: tempo fa i due hanno dichiarato di essere molto innamorati nonostante la grande differenza di età. Irene Fornaciari è la fidanzata di Massimo Boldi: l'attore e regista italiano divenuto celebre per i Cinepanettoni ha rivelato che, nonostante la differenza di età, ovvero ben trentaquattro anni, la coppia è più è innamorata più che mai. Irene è nata a Lucca il 21 luglio 1979 ed è del segno zodiacale del Cancro. La ragazza ha sempre vissuto la sua vita lontana dal mondo dello spettacolo e, a livello professionale, ha gestito per anni un negozio di gioielli e di abbigliamento nel paese in cui vive. Cipollino ha recentemente parlato di lei, ...

