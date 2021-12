Cassano svela | CR7 mi ha fatto imbestialireecco perché

Advertising

Sport_Fair : #Cassano svela un retroscena su #CristianoRonaldo: l'ex calciatore punge il portoghese - infoitsport : Juve, Cassano svela chat con Cr7: Mi ha scritto, non ho avuto paura - sportli26181512 : Cassano: 'Cristiano Ronaldo mi ha scritto, ma che problemi ha?' VIDEO: Antonio Cassano svela alla Bobo tv: 'Cristia… - jumptarvo : RT @Gazzetta_it: VIDEO Cassano svela: '@Cristiano mi ha scritto perché lo criticavo... Ma che problemi ha?' - frango0o : RT @Gazzetta_it: VIDEO Cassano svela: '@Cristiano mi ha scritto perché lo criticavo... Ma che problemi ha?' -

Ultime Notizie dalla rete : Cassano svela

Fiume in pienaè entrato poi in tackle nei confronti dell'ex fuoriclasse della Juventus : "Siccome io non ho paura della verità e affronto il mondo intero, dal Papa fino all'ultima persona ...Intervenuto in diretta alla Bobo Tv su Twitch, Antonioha svelato un retroscena relativo a Cristiano Ronaldo. Guarda il videoCassano ha svelato un retroscena su una discussione whatsapp su CR7: "Io ho tanti di quei soldi, ho fatto più di 750 gol, tu ne hai fatti 150'. Mi ha fatto imbestialire. Hai tutto, vivi sereno invece ...Il solito Antonio Cassano. L’ex calciatore non è mai banale e continua a scatenare le reazioni. Prima il commento sul Pallone d’Oro consegnato a Messi, poi il barese ha svelato un retroscena sorprende ...