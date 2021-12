Ballando con le Stelle, drammatico aborto per un’ex concorrente: racconto choc (Di domenica 5 dicembre 2021) drammatico racconto per un ex concorrente di Ballando con le Stelle, costretta ad abortire: le sue parole da Silvia Toffanin a ‘Verissimo’. Un ex concorrente di Ballando con le Stelle ha raccontato il suo dramma personale. Stiamo parlando di Elisa Di Francisca, ex schermitrice, che ha partecipato alla trasmissione di Milly Carlucci nel 2013 in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 5 dicembre 2021)per un exdicon le, costretta ad abortire: le sue parole da Silvia Toffanin a ‘Verissimo’. Un exdicon leha raccontato il suo dramma personale. Stiamo parlando di Elisa Di Francisca, ex schermitrice, che ha partecipato alla trasmissione di Milly Carlucci nel 2013 in L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @alvise_rigo e @tove_villfor vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - qnazionale : Ballando con le stelle 2021, lacrime in pista e scontri in giuria. Chi è l'eliminato - IsaeChia : #BallandoconleStelle 16, ottava puntata: eliminato Andrea Iannone (non prima di aver dato vita a un curioso show co… -