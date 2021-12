Affondo del PSG per l’attaccante | Juventus beffata!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 5 dicembre 2021) Stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo Sport, Ousmane Dembelè il cui contratto scade il prossimo 30 giugno, è in cerca di una nuova destinazione. Lasi è mossa per il giocatore ma il Paris Saint Germain sembra aver superato la concorrenza dei bianconeri. Ousmane Dembele, BarcellonaIl club parigino cerca un attaccante per sostituire l’infortunato Neymar. Sarà corsa a due per aggiudicarsi il talento francese ma al momento il PSG sembra favorito. Dembelè è in cerca di riscatto dopo le stagioni altalenanti al Barcellona e il PSG, potrebbe essere la soluzione migliore per la sua causa.