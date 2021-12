Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 dicembre 2021)DEL 4 DICEMBREORE 16.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE ERICA TERENZI PERMANGONO DISAGI PER L’ INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULL’IMBOCCO PER LA TANGENZIALE EST; CODE DUNQUE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SEMPRE CHIUSA LA STAZIONE BORGHESIANA DELLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER UN PROBLEMA TECNICO. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. OGGI ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO BIG MATCH DELLA 16ESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A-INTER GIA DAL PRIMO POMERIGGIO MODIFICHE ALLANELLA ZONA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO. MAGGIORI INFORMAZIONI SUL NOSTRO SITO INFOMOIBLITA.ASTRALSPA.IT DA ASTRAL ...