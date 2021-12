Variante Omicron, “si alza livello di allarme” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Le agenzie internazionali stanno alzando il livello di allarme rispetto a Omicron. Questo non è perché le agenzie si divertono ad agitare la politica e i mercati. Lo fanno sulle analisi di risultati che preliminarmente cominciano a circolare tra addetti ai lavori”. Il professor Alessandro Vespignani, fisico informatico e uno dei massimi esperti di ‘epidemiologia computazionale’, la scienza che studia la dinamica del contagio, in una serie di tweet si esprime così sul quadro dell’epidemia legato alla Variante Omicron. “Dovrebbe essere chiaro che le agenzie di salute pubblica non lavorano guardando i grafici e le dichiarazioni su Twitter. Appena scattato l’allerta le agenzie hanno mobilitato centinaia di scienziati, work groups etc. che hanno cominciato a produrre analisi”, scrive il ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) “Le agenzie internazionali stannondo ildirispetto a. Questo non è perché le agenzie si divertono ad agitare la politica e i mercati. Lo fanno sulle analisi di risultati che preliminarmente cominciano a circolare tra addetti ai lavori”. Il professor Alessandro Vespignani, fisico informatico e uno dei massimi esperti di ‘epidemiologia computazionale’, la scienza che studia la dinamica del contagio, in una serie di tweet si esprime così sul quadro dell’epidemia legato alla. “Dovrebbe essere chiaro che le agenzie di salute pubblica non lavorano guardando i grafici e le dichiarazioni su Twitter. Appena scattato l’allerta le agenzie hanno mobilitato centinaia di scienziati, work groups etc. che hanno cominciato a produrre analisi”, scrive il ...

