Trento-Seregno oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2021 2022

(Di sabato 4 dicembre 2021) La, l’, latv edi, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 4 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e su Sky Sport. SportFace.

Advertising

calcio_stt : Sabato al Briamasco il Trento affronta il Seregno - AcTrento : ???? UN'ALTRA SFIDA DA GIOCARE E DA VINCERE ASSIEME ???????? ???? La presentazione di Trento - @SeregnoCalcio ?? ????… - ClaudioTaverna2 : Domani pomeriggio (ore 14.30) arriva il Seregno e il Trento vuole continuare a correre - sportrentino_it : Sabato al Briamasco il Trento affronta il Seregno - secolotrentino : Sabato pomeriggio (ore 14.30) al “Briamasco” arriva il Seregno e il Trento vuole continuare a correre -

Ultime Notizie dalla rete : Trento Seregno

Stadionews.it

... Alex Mariani ore 14:30 Serie C 17a Giornata Girone A: Pro Patria vs Feralpisalò (diretta) Telecronaca: Angelo Taglieri ore 14:30 Serie C 17a Giornata Girone A:vs(diretta) ...... Girone A -vsore 14:30 [visibile con pacchetto Sky Calcio] Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 256 Telecronaca: Cristiano Tognoli Girone B - Lucchese vs Carrarese ore 17:30 [...La data, l'orario, la diretta tv e streaming di Trento-Seregno, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2021/2022 ...A sei giorni di distanza dal pareggio conseguito a Sesto San Giovanni, il Trento torna in campo: sabato 4 dicembre, alle ore 14.30, i gialloblù ospiteranno allo stadio “Briamasco” il Seregno, compagin ...