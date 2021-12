[SWITCH] Rilasciato CaptureSight v0.10.1 (Di sabato 4 dicembre 2021) Lo sviluppatore zaksabeast ha Rilasciato un nuovo aggiornamento di CaptureSight con la nuova versione 0.10.1.CaptureSight è un homebrew per Nintendo SWITCH per visualizzare i dati Pokemon mentre giochi ai giochi Pokemon. Caratteristiche: Visualizza specie di Pokemon, attacchi, IV, ecc. per Pokemon selvaggi Pokemon in commercio Pokemon Raid Pokemon Party Visualizza tutte le tane attive Il numero di anticipi fino a un Pokemon Shiny Specie di una tana Tipo lucido di una tana (stella o quadrato) Poiché CaptureSight può mostrare il prossimo frame lucido, non sono necessari strumenti esterni per Raid RNG Trova il seme del raid che ha creato un Pokemon Unisciti a uno scambio o a un raid con una persona che non ha un firmware personalizzato e usa CaptureSight per ottenere il seme del ... Leggi su gamesandconsoles (Di sabato 4 dicembre 2021) Lo sviluppatore zaksabeast haun nuovo aggiornamento dicon la nuova versione 0.10.1.è un homebrew per Nintendoper visualizzare i dati Pokemon mentre giochi ai giochi Pokemon. Caratteristiche: Visualizza specie di Pokemon, attacchi, IV, ecc. per Pokemon selvaggi Pokemon in commercio Pokemon Raid Pokemon Party Visualizza tutte le tane attive Il numero di anticipi fino a un Pokemon Shiny Specie di una tana Tipo lucido di una tana (stella o quadrato) Poichépuò mostrare il prossimo frame lucido, non sono necessari strumenti esterni per Raid RNG Trova il seme del raid che ha creato un Pokemon Unisciti a uno scambio o a un raid con una persona che non ha un firmware personalizzato e usaper ottenere il seme del ...

