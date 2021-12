Slittino | Fischnaller 3° a Sochi | ' Prima manche da sogno | poi l' errore'

(Di sabato 4 dicembre 2021) Secondo podio in Coppa del Mondo per loazzurro. Dopo il terzo posto nella staffetta in Cina, Dominiksi è piazzato terzo nel singolo maschile a, in Russia. Il 28enne ...

Nel doppio la coppia formata da Rieder/Kainzwaldner ha dimostrato, senza errori, di poter valere un tempo da top - 5. Occhio anche a Nagler/Malleier e Rieder/Rastner.Lopista artificiale si trasferisce a Sochi, in Russia, per la seconda tappa della Coppa del ... Dominik, Leon Felderer, Patrick Rastner, Ivan Nagler, Kevin, Ludwig ...Quarto il doppio Rieder/Kainzwaldner Secondo podio in Coppa del Mondo per lo slittino azzurro. Dopo il terzo posto nella staffetta in Cina, Dominik Fischnaller si è piazzato terzo nel singolo maschile ...Dominik Fischnaller racconta lo splendido terzo posto conquistato nel singolo maschile di Coppa del Mondo di slittino in programma a Sochi, in Russia.