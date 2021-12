Sci di fondo | nella 10 km tl femminile Frida Karlsson beffa Therese Johaug! A punti Caterina Ganz

(Di sabato 4 dicembre 2021) La 10 kmcon partenze ad intervalli in tecnica libera disputata a Lillehammer, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo di sci di, premia la svedese, che torna leader della generale, la qualela norvegeseJohaug. L’unica azzurra ad essere andata a, 29ma al traguardo. Già dopo un quarto di gara (2.4 km) è chiaro il tema saliente della gara, ovvero la sfida a due tra la norvegeseJohaug e la svedese, con quest’ultima che punta a riappropriarsi della testa della classifica generale: la norvegese passa davanti per appena 0?4. In casa Italia la migliore è...

Prima della prova didiil distacco dalla testa è di 2'34', quindi è molto probabile un'ultima posizione finale.I due grandi duellanti, di fatto, incidono diversamente. Mai reale protagonista Johannes Klaebo , 12° a 39 secondi, mentre cede di schianto Alexander Bolshunov dopo una folgorante prima metà di gara ...La 10 km femminile con partenze ad intervalli in tecnica libera disputata a Lillehammer, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, premia la svedese Frida Karlsson, che torna leader ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03: Per oggi è tutto, appuntamento a domani con le staffette. Grazie per averci seguito, buon week end e buona giornata! 13.02: Una vittoria norvegese con ...