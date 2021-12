Roma, investito mentre attraversa la strada: morto 53enne (Di sabato 4 dicembre 2021) Terribile incidente in zona Torrespaccata. E’ accaduto mercoledì 1° dicembre, non ce l’ha fatta Fabio Mastrogiacomo, un 53enne della zona che è stato investito da una macchina in Viale dei Romanisti. Sul posto è intervenuto il Sesto Gruppo Torri della Polizia di Roma Capitale. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è successivamente deceduto. Grave incidente a Torrespaccata: muore un pedone E’ avvenuto mercoledì 1° dicembre a Viale dei Romanisti, nel tardo pomeriggio. Erano le 18.20 quando Fabio Mastrogiacomo, un residente della zona classe ’68, è stato investito da un’automobile. Sul posto è intervenuto il Sesto Gruppo Torri della Polizia di Roma Capitale. Il 53enne è stato portato d’urgenza all’Ospedale San Giovanni prima in codice ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 dicembre 2021) Terribile incidente in zona Torrespaccata. E’ accaduto mercoledì 1° dicembre, non ce l’ha fatta Fabio Mastrogiacomo, undella zona che è statoda una macchina in Viale deinisti. Sul posto è intervenuto il Sesto Gruppo Torri della Polizia diCapitale. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è successivamente deceduto. Grave incidente a Torrespaccata: muore un pedone E’ avvenuto mercoledì 1° dicembre a Viale deinisti, nel tardo pomeriggio. Erano le 18.20 quando Fabio Mastrogiacomo, un residente della zona classe ’68, è statoda un’automobile. Sul posto è intervenuto il Sesto Gruppo Torri della Polizia diCapitale. Ilè stato portato d’urgenza all’Ospedale San Giovanni prima in codice ...

