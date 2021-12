Roberta Ragusa | la svolta choc | l’annuncio è appena arrivato

(Di sabato 4 dicembre 2021) La scomparsa diresta un vero e proprio giallo. La donna scomparve in circostanze mai realmente chiarite la notte tra il 13 ed il 14 gennaio 2012 ma da allora non fu mai più ritrovata. La Cassazione, dopo un processo squisitamente indiziario a carico di Antonio Logli, marito di, ha condannato l’uomo a 20 anni di reclusione ritenendolo colpevole del suo omicidio e della successiva distruzione del cadavere. Oggi il caso tornerà centrale nel corso della nuova puntata di Quarto Grado, che riaccenderà i riflettori sulla vicenda. Il motivo è legato alla lunga relazione che Antonio Logli ha redatto dal carcere in cui è recluso e formata da 22 punti nei quali contesta la sentenza della Cassazione e ribadisce la sua totale estraneità ai fatti che gli sono stati contestati, continuando quindi a ritenersi ...

Cosa fa Antonio Logli in carcere? L'uomo condannato per l'omicidio della mogliedietro le sbarre è molto ben voluto, lavora per tutta la mattina e nel pomeriggio frequenta diversi laboratori. Lo ha rivelato la trasmissione Quarto Grado, spiegando come Logli in ...Sono le 12:56 del 26 novembre 2012,è scomparsa da 10 mesi, quando al telefono della cugina Sonia Alpini , cuiera legatissima, arriva questo messaggio: ' Aiuto! '. Chi lo ha inviato? E a chi appartiene il ...Nonostante il marito Antonio Logli sia stato condannato in Cassazione a 20 anni di carcere, il caso riguardante Roberta Ragusa continua a far parlare di sé. Una cosa è certa: nonostante il colpevole p ...Quarto Grado parla del misterioso messaggio di aiuto ricevuto dalla cugina di Roberta Ragusa mesi dopo la sua scomparsa. Chi lo ha inviato? E perché?