Quarta dose e vaccino ai bimbi: contrordine, scienziati (Di sabato 4 dicembre 2021) Come cambia, il tono trionfalistico di quelli che ci raccontavano: "Ne usciremo grazie ai vaccini". Che le dosi anti Covid ci abbiamo permesso di tenere la situazione sotto controllo è indubbio: l'anno scorso, di questi tempi, raggiungevamo il record di morti giornalieri. Che abbiamo riconquistato la libertà è più discutibile: anzi, pare proprio che, nonostante la vaccinazione di massa e una situazione sanitaria tutto sommato sotto controllo, l'Italia perseveri nella strategia dell'apprensione, nell'allarmismo, nello stress psicologico, nelle misure draconiane e discriminatorie. E così, la comunicazione istituzionale passa velocemente dalla frequenza del "siamo i migliori" a quella del "non si vede la luce in fondo al tunnel". Prendete Franco Locatelli. Il coordinatore del Cts, a maggio, ci garantiva che avremmo raggiunto l'immunità di gregge ad agosto, al massimo entro settembre.

