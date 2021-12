Pole di Hamilton a Jeddah, secondo Bottas, Verstappen sbatte ed è terzo. Bravo Leclerc, quarto, male Sainz (Di sabato 4 dicembre 2021) Sembrava impossibile che Lewis Hamilton potesse farcela, mettere la firma nella pagina della Pole del primo Gran Premio dell'Arabia Saudita della storia. Nel suo primo giro lanciato, aveva commesso un ... Leggi su leggo (Di sabato 4 dicembre 2021) Sembrava impossibile che Lewispotesse farcela, mettere la firma nella pagina delladel primo Gran Premio dell'Arabia Saudita della storia. Nel suo primo giro lanciato, aveva commesso un ...

Advertising

SkySportF1 : Episodio decisivo nel finale di Q3: la pole era vicina ma Verstappen tocca il muro e consegna a Hamilton il primo p… - SkySportF1 : F1, GP Arabia Saudita: errore di Verstappen, va a muro e pole a Hamilton. FOTO e VIDEO #SaudiArabianGP #SkyMotori… - SkySportF1 : ?? POLE NUMERO 103 PER HAMILTON ?? Leclerc vola, Verstappen a muro I risultati ? - infoitsport : F.1, GP Arabia Saudita - Prima fila Mercedes: Hamilton è in pole - - Italia_Notizie : Gp Arabia Saudita, Hamilton in pole. Verstappen sbaglia e finisce in seconda fila -