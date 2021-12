“Manuel e Lulù…”. GF Vip, Sophie Codegoni è drastica sui due vipponi (Di sabato 4 dicembre 2021) Ci sono vari argomenti che stanno tenendo banco in queste ore al ‘GF Vip 6’. Quelli più significativi riguardano i rapporti tra Alex Belli e Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Su questi ultimi due ha deciso di parlare e di fornire il suo giudizio Sophie Codegoni, che non ha fatto troppi giri di parole per spiegare la sua posizione su questa vicenda. E lo ha fatto dopo la puntata in diretta con Alfonso Signorini. La sua frase potrebbe comunque innescare nuove proteste fuori e dentro la Casa. A proposito di Sophie Codegoni, gli attentissimi utenti di Twitter si sono resi conto di una situazione incredibile, con il padre di Manuel Bortuzzo che avrebbe punito Sophie per aver baciato Gianmaria e non essersi legata al figlio. Infatti, avrebbe tolto il follow ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Ci sono vari argomenti che stanno tenendo banco in queste ore al ‘GF Vip 6’. Quelli più significativi riguardano i rapporti tra Alex Belli e Soleil Sorge eBortuzzo e Lulù Selassié. Su questi ultimi due ha deciso di parlare e di fornire il suo giudizio, che non ha fatto troppi giri di parole per spiegare la sua posizione su questa vicenda. E lo ha fatto dopo la puntata in diretta con Alfonso Signorini. La sua frase potrebbe comunque innescare nuove proteste fuori e dentro la Casa. A proposito di, gli attentissimi utenti di Twitter si sono resi conto di una situazione incredibile, con il padre diBortuzzo che avrebbe punitoper aver baciato Gianmaria e non essersi legata al figlio. Infatti, avrebbe tolto il follow ...

