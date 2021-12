LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: 17 mosse, riflessioni profonde (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Carlsen 15:01 Carlsen deve valutare se scegliere il piano in cui è lui a cambiare i pedoni in d4. Ma può anche scegliere una linea in cui forza Nepomniachtchi a farlo, nel qual caso può manovrare di Torre o rinforzare la struttura pedonale sull’ala di Donna. 15:00 Un quarto d’ora abbondante in più per Nepomniachtchi sul tempo, con quello di Carlsen che sta arrivando all’ora. 14:56 17. d4 è stata giocata, un seguito non completamente scontato, ma che aiuta ad avere un gioco un po’ più dinamico. 14:54 16… Ae6 giocata, può essere che Carlsen inviti Nepomniachtchi al cambio degli Alfieri. 14:51 Altre foto dalla partita di ieri dalla storica fotografa ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:15:01deve valutare se scegliere il piano in cui è lui a cambiare i pedoni in d4. Ma può anche scegliere una linea in cui forzaa farlo, nel qual caso può manovrare di Torre o rinforzare la struttura pedonale sull’ala di Donna. 15:00 Un quarto d’ora abbondante in più persul tempo, con quello diche sta arrivando all’ora. 14:56 17. d4 è stata giocata, un seguito non completamente scontato, ma che aiuta ad avere un gioco un po’ più dinamico. 14:54 16… Ae6 giocata, può essere cheinvitial cambio degli Alfieri. 14:51 Altre foto dalla partita di ieri dalla storica fotografa ...

