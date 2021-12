La lotta di Greta, trans 15enne, per ottenere documenti e green pass (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Greta ha 15 anni, vive a Ravenna e conduce la sua vita da adolescente con tutte le difficoltà e i problemi che quell'età comporta a tutti i suoi coetanei. Fin qui tutto normale se non fosse che la differenza rispetto ai suoi amici è essere nata in un corpo da maschio. Già da tempo Greta sta affrontando la sua affermazione di genere ma con una fortuna: avere al suo fianco una mamma e un papà che la sostengono. È la storia di una giovane transgender romagnola che lotta assieme alla sua famiglia per sensibilizzare la società italiana a problemi che una ragazzina come lei deve affrontare quotidianamente, facendo i conti, purtroppo e molto spesso, con l'ignoranza, la cattiveria e la scarsa sensibilità delle normative nei confronti di una persona come lei. Problemi che sta cercando di risolvere uno a uno. L'ultimo ... Leggi su agi (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI -ha 15 anni, vive a Ravenna e conduce la sua vita da adolescente con tutte le difficoltà e i problemi che quell'età comporta a tutti i suoi coetanei. Fin qui tutto normale se non fosse che la differenza rispetto ai suoi amici è essere nata in un corpo da maschio. Già da temposta affrontando la sua affermazione di genere ma con una fortuna: avere al suo fianco una mamma e un papà che la sostengono. È la storia di una giovanegender romagnola cheassieme alla sua famiglia per sensibilizzare la società italiana a problemi che una ragazzina come lei deve affrontare quotidianamente, facendo i conti, purtroppo e molto spesso, con l'ignoranza, la cattiveria e la scarsa sensibilità delle normative nei confronti di una persona come lei. Problemi che sta cercando di risolvere uno a uno. L'ultimo ...

