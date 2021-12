"Il gol di Muntari? Ecco cosa sarebbe successo..."

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : gol Muntari

In merito all' anno dello scudetto , Antonini rivela: Poi, suldinon visto nella stagione successiva, Antonini dimostra di non aver ancora digerito lo smacco:... il Milan raggiungerebbe quota 7 e vanta 2di vantaggio rispetto all'Atletico Madrid impegnato ... tonfo e eliminazione C'erano ancora Kakà, Mario Balotelli, Robinho e Sulleye questo è ...In molti pensano che il gol di Muntari, se assegnato, non avrebbe cambiato le sorti. Io ho l’idea opposta. Avremmo vinto il campionato", griffato Luca Antonini ...Luca Antonini, ex terzino del Milan, ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato degli anni trascorsi con i rossoneri. Ecco le sue parole.