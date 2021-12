F1: le qualifiche del Gp dell'Arabia Saudita. Diretta (Di sabato 4 dicembre 2021) Motori pronti a rombare per la pole del Gp dell'Arabia Saudita . In Formula 1 sono le ultime decisive gare per il mondiale piloti: tra i due contendenti Max Verstappen e Lewis Hamilton ci sono solo 8 ... Leggi su quotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Motori pronti a rombare per la pole del Gp. In Formula 1 sono le ultime decisive gare per il mondiale piloti: tra i due contendenti Max Verstappen e Lewis Hamilton ci sono solo 8 ...

Advertising

Automoto_it : Ennesimo duello fra Lewis Hamilton e Max Verstappen per la pole del Gran Premio d'Arabia Saudita, con la Ferrari ch… - AnnaOrr15 : @Frank196018 @CastellinoLuigi Senza parlare del RDC,poi vanno in paranoia,le pensioni da 500/ 900 euro esistono da… - lxilsi : grazie urla del vicino di casa per tenermi aggiornata sull’inter durante le qualifiche - automotorinews : ??? #F1, qualifiche del GP di Gedda: ci siamo ? Chi conquisterà la pole position nel veloce cittadino arabo?… - MrCaruccio : RT @Motorsport_IT: #F1 | Seguite le Qualifiche del GP dell'Arabia Saudita, penultimo appuntamento del Mondiale 2021 di #Formula1, con la Di… -