F1, Kimi Raikkonen: “Ottima prestazione oggi, partiremo da una buona posizione” (Di sabato 4 dicembre 2021) Il pilota della Alfa Romeo, Kimi Raikkonen, ha chiuso le qualifiche per il Gran Premio dell’Arabia Saudita al 12° posto, con il tempo finale di 1:28.885. Q3 sfiorato dal finlandese, che è comunque soddisfatto del suo risultato, visto anche quanto accaduto nel Q2. Ricordiamo, infatti, che Raikkonen ha subito un impeeding da parte del connazionale Valtteri Bottas con conseguente contatto tra ala anteriore della Mercedes e la ruota posteriore sinistra dell’ex pilota della Ferrari. La posizione di partenza, in vista della gara di domani, è giudicata positivamente Raikkonen; c’è il rimpianto per non aver raggiunto il Q3, ma anche la consapevolezza di aver ottenuto un bel risultato: “Quella di oggi è stata un’Ottima prestazione, abbiamo sfiorato il Q3, ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Il pilota della Alfa Romeo,, ha chiuso le qualifiche per il Gran Premio dell’Arabia Saudita al 12° posto, con il tempo finale di 1:28.885. Q3 sfiorato dal finlandese, che è comunque soddisfatto del suo risultato, visto anche quanto accaduto nel Q2. Ricordiamo, infatti, cheha subito un impeeding da parte del connazionale Valtteri Bottas con conseguente contatto tra ala anteriore della Mercedes e la ruota posteriore sinistra dell’ex pilota della Ferrari. Ladi partenza, in vista della gara di domani, è giudicata positivamente; c’è il rimpianto per non aver raggiunto il Q3, ma anche la consapevolezza di aver ottenuto un bel risultato: “Quella diè stata un’, abbiamo sfiorato il Q3, ...

Advertising

formulaonevault : OUT IN Q2 | 11) Daniel Ricciardo, McLaren | 12) Kimi Raikkonen, Alfa Romeo | 13) Fernando Alonso, Alpine | 14) Geor… - F1inGenerale_ : Ultima prima volta per Kimi Raikkonen. Il pilota non gareggerà mai più su una pista nuova in Formula 1 ??… - simoyellow27_ : RT @fishingwithaR18: Giornalista: “Kimi, hai sempre detto di non essere un grande fan delle Track Walk. Cambierai idea questo weekend? In f… - LeoNandoSpern : RT @fishingwithaR18: Giornalista: “Kimi, hai sempre detto di non essere un grande fan delle Track Walk. Cambierai idea questo weekend? In f… - AleDagDalGas : RT @fishingwithaR18: Giornalista: “Kimi, hai sempre detto di non essere un grande fan delle Track Walk. Cambierai idea questo weekend? In f… -