(Di sabato 4 dicembre 2021) Il giorno 8 dicembre 2021 si preannuncia essere emotivamente forte nella Città di: ilverrá intitolato aSappi che, recentemente scomparsa, ha rappresentato un riferimento nella vita sociale, oltre ad essere stata protagonistarealtà politica, di assoluto spessore. Nel rispettonormativa vigente in materia di contrasto e contenimento del Coronavirus, alle ore 12 avrà luogo, in via “Orti Giorgioli“, la cerimonia di intitolazione., nel cuore e nella storiaCittà di. su Il CorriereCittà.

Advertising

CorriereCitta : Cave, Palazzetto della Salute “Rita Dappi” -

Ultime Notizie dalla rete : Cave Palazzetto

Il Corriere della Città

...(Kemas Lamipel Santa Croce) in occasione della partita controdel Sole Lagonegro delle 18.00 al Palaparenti farà pagare il biglietto ridotto a tutte le donne che si presenteranno al..."E' una partita difficilissima - spiega Sebastiano Milan, capitano delladel Sole Lagonegro - io ho anche giocato a Siena so che giocare in quelcontro quella squadra e contro quella ...La Maury's Com Cavi Tuscania ospita la capolista OmiFer Palmi. Sport - Pallavolo - Serie A3 - Il match è in programma per domani alle 18 al palazzetto dello sport di Montefiascone ...E' tutto pronto al Palazzetto dello Sport di Montefiascone (Viterbo) per ospitare domani alle 18 il primo dei due match clou della nona giornata del girone blu della serie A3 Credem Banca che vedrà la ...