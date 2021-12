Calcio | Serie A | il Milan batte la Salernitana senza problemi e va momentaneamente in testa alla classifica

Leggi su oasport

(Di sabato 4 dicembre 2021), la prima partita della sedicesima giornata dellaA 2021-2022, si è conclusa. Andiamo a vedere come sono andate le cose allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.A:2-0 LA CRONACA A San Siro la partita si apre subito positivamente per i colori rossoneri. Discesa di Leao che parte da sinistra, affonda deciso sulla fascia e mette in mezzo un pallone su cui si avventa Kessie che col suo tiro riesce a trovare il varco giusto per timbrare subito il punto dell’1-0. E’ la mossa che sblocca la partita: Pellegri si fa male al quarto d’ora venendo sostituito da Krunic, ma qualche minuto dopo per la squadra di Pioli arriva la seconda gioia con Saelemaekers che riceve sulla destra, nella sua zona di competenza preferita, ...