Biathlon oggi, Pursuit donne e Staffetta uomini Oestersund: orari, tv, programma, streaming, startlist, azzurri in gara (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo le due sprint di giovedì, continua oggi la seconda tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di Biathlon. A Oestersund II (Svezia) si svolgeranno oggi la Pursuit 10 km femminile e la Staffetta 4×7,5 km maschile. Alle 13.00 prenderà il via la Pursuit 10 km femminile. In gara per l’Italia ci saranno Lisa Vittozzi, che partirà per 13ma con 49” di ritardo dall’austriaca Lisa Theresa Hauser, e Dorothea Wierer, che inizierà il suo inseguimento in 16ma posizione con 55” da recuperare dalla vetta. Alle 15.10 andrà poi in scena la Staffetta 4×7,5 km maschile. Ovviamente la prova odierna non metterà in palio punti per la conquista della sfera di Cristallo, ma solo per la classifica per Nazioni. Qui di seguito i quattro frazionisti del nostro ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo le due sprint di giovedì, continuala seconda tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di. AII (Svezia) si svolgerannola10 km femminile e la4×7,5 km maschile. Alle 13.00 prenderà il via la10 km femminile. Inper l’Italia ci saranno Lisa Vittozzi, che partirà per 13ma con 49” di ritardo dall’austriaca Lisa Theresa Hauser, e Dorothea Wierer, che inizierà il suo inseguimento in 16ma posizione con 55” da recuperare dalla vetta. Alle 15.10 andrà poi in scena la4×7,5 km maschile. Ovviamente la prova odierna non metterà in palio punti per la conquista della sfera di Cristallo, ma solo per la classifica per Nazioni. Qui di seguito i quattro frazionisti del nostro ...

Advertising

FreddieTee : RT @FondoItalia: Biathlon - Wierer dopo la sprint: 'Oggi un po' meglio sugli sci; Elvira Öberg? Un'atleta pazzesca' - infoitsport : Biathlon oggi, Sprint Oestersund 2021: orari, tv, programma, streaming, startlist, azzurri in gara - infoitsport : Biathlon, sprint maschile Ostersund 2 2021 OGGI in tv: programma, orari e diretta streaming - infoitsport : BIATHLON, sprint femminile Ostersund 2 2021 OGGI in TV: programma, orari e diretta streaming - wonderDorofan : RT @FondoItalia: Biathlon - Wierer dopo la sprint: 'Oggi un po' meglio sugli sci; Elvira Öberg? Un'atleta pazzesca' -