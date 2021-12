A The Voice Senior la storia di Stefania la prima cantate transgender (Di sabato 4 dicembre 2021) Ha cantato Sally, ha colpito tutti i giudici pazzi della sua voce e della sua interpretazione. Ma Stefania Castelli, oltre a essere una bravissima performer, ha anche una storia alle sue spalle da raccontare e in qualche modo ha scritto una pagina della storia del programma visto che è stata la prima cantante transgender a salire sul palco del programma di Rai 1 e a raccontare la sua storia. Oggi è Stefania, ma prima la sua vita era diversa. “Sono nata nel 2003, sono maggiorenne per questo sono venuta qui da sola” ha detto alla fine della sua esibizione la Castelli parlando anche della sua grande passione per il tennis che le permette di avere quel genere di fisico così atletico, rispondendo quindi anche alla curiosità dei giudici! A The ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 4 dicembre 2021) Ha cantato Sally, ha colpito tutti i giudici pazzi della sua voce e della sua interpretazione. MaCastelli, oltre a essere una bravissima performer, ha anche unaalle sue spalle da raccontare e in qualche modo ha scritto una pagina delladel programma visto che è stata lacantantea salire sul palco del programma di Rai 1 e a raccontare la sua. Oggi è, mala sua vita era diversa. “Sono nata nel 2003, sono maggiorenne per questo sono venuta qui da sola” ha detto alla fine della sua esibizione la Castelli parlando anche della sua grande passione per il tennis che le permette di avere quel genere di fisico così atletico, rispondendo quindi anche alla curiosità dei giudici! A The ...

Advertising

LoredanaBerte : Ci siamo?? Stasera la seconda puntata di The Voice Senior 2 su Rai 1?? rimanete attaccati al divano ?? Chi vi ha colp… - fanpage : Il padre di Laura Pausini a #TheVoiceSenior: “Ho dedicato tutta la vita alla musica” - CLEMENTINOIENA : The Voice!! Grazie per averci seguito! Ci vediamo venerdì prossimo!!! ???? #TheVoiceSenior @RaiUno @LoredanaBerte… - GazzettadiSiena : Contradaiola della Torre, ieri sera ha incantato pubblico e giurati sulle note di Sally - IsaeChia : #TheVoiceSenior, sul palco si esibisce il papà di Laura Pausini: la reazione della cantante e dei giudici del talen… -