Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 3/12/21 (Di venerdì 3 dicembre 2021) In televisione non c’è programma più paradossale di Uomini e Donne. E oggi, casomai ce ne fosse stato ancora bisogno, abbiamo avuto l’ennesima riprova. Una puntata piena zeppa del nulla misChiato col niente, dove di quei pochi sentimenti veri si è parlato frettolosamente pur di correre a capire se la Giorgia protagonista del libro di Raffella Mennoia fosse davvero ispirata a Giulia De Lellis oppure no. Occchei. Cioè, a parte che Raffaellona aveva già premesso di aver mescolato realtà e fantasia unendo aneddoti della storia Uominiedonniana a parti totally romanzate, e a parte che tanto – pure quando il riferimento è evidente- lei non conferma né smentisce, ma seriamente abbiamo passato venti minuti a investigare leggendo stralci per carpire indizi per desumere teorie come se ce ne fregasse davvero ... Leggi su isaechia (Di venerdì 3 dicembre 2021) In televisione non c’è programma più paradossale di. E oggi, casomai ce ne fosse stato ancora bisogno, abbiamo avuto l’ennesima riprova. Unapiena zeppa del nulla misto col niente, dove di quei pochi sentimenti veri si è parlato frettolosamente pur di correre a capire se la Giorgia protagonista del libro di Raffella Mennoia fosse davvero ispirata a Giulia De Lellis oppure no. Occchei. Cioè, a parte che Raffaellona aveva già premesso di aver mescolato realtà e fantasia unendo aneddoti della storiaedonniana a parti totally romanzate, e a parte che tanto – pure quando il riferimento è evidente- lei non conferma né smentisce, ma seriamente abbiamo passato venti minuti a investigare leggendo stralci per carpire indizi per desumere teorie come se ce ne fregasse davvero ...

