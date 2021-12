Ultime Notizie Roma del 03-12-2021 ore 20:10 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione di apertura balliamo dell’imminente super Green pass controlli della Polizia Municipale nei ristoranti e negli esercizi pubblici coordinati soprattutto con le Fiamme Gialle verifiche sui passeggeri di autobus e metro in modo prioritario polizia e carabinieri supportati dai vigili urbani Ma tu trasporto pubblico locale sarà decisivo il contributo degli enti gestori e particolare attraverso il proprio personale addetto alle verifiche in possesso della qualifica di incaricato di pubblico servizio la circolare del Viminale Prefetti Disegna la nuova strategia dei controlli pronta a partire in tutta Italia da lunedì 6 dicembre quando scatteranno le misure previste dal decreto il tutto In vista dei vari piani metti appunto dei comitati provinciali che si ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione di apertura balliamo dell’imminente super Green pass controlli della Polizia Municipale nei ristoranti e negli esercizi pubblici coordinati soprattutto con le Fiamme Gialle verifiche sui passeggeri di autobus e metro in modo prioritario polizia e carabinieri supportati dai vigili urbani Ma tu trasporto pubblico locale sarà decisivo il contributo degli enti gestori e particolare attraverso il proprio personale addetto alle verifiche in possesso della qualifica di incaricato di pubblico servizio la circolare del Viminale Prefetti Disegna la nuova strategia dei controlli pronta a partire in tutta Italia da lunedì 6 dicembre quando scatteranno le misure previste dal decreto il tutto In vista dei vari piani metti appunto dei comitati provinciali che si ...

