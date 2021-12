Spalletti | Squalifica? C' è una cosa che mi disturba in vista delle prossime partite!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Sabato 4 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli sfiderà l'Atalanta. Lucianoalla vigilia del match ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa. Tra gli argomenti trattati, il mister ha parlato della sua. Di seguito quanto evidenziato: Luciano, la"Posso dire che io vengo cancellato dal mondo in cui vivo, perché io sono un allenatore. Spendo del tempo durante le riunioni a parlare di come stare in campo, come comportarsi in panchina.Napoli Bisogna saper accettare gli errori arbitrali, come posso sbagliare io nel chiedere un qualdi sbagliato alla squadra, oppure commettendo un errore in una sostituzione. Dover restare fuori nellepartite mi ...