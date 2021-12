Sci alpino, Coppa del Mondo 2021-2022: Bormio fa tripletta! Sulla Stelvio il superG cancellato a Lake Louise (Di venerdì 3 dicembre 2021) Bormio non raddoppia, ma addirittura triplica. Sarà una fine d’anno Sulla Stelvio per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino, visto che oltre alla discesa e al superG già in programma, si terrà anche un secondo superGigante, quello che era stato cancellato lo scorso weekend a Lake Louise. Sarà dunque tripletta per Bormio, che va a completare un dicembre ricchissimo di gare italiane. Infatti si parte dalla Val Gardena Sulla Saslong a metà mese e poi spazio a due grandi classiche come il gigante dell’Alta Badia (doppio gigante in questa stagione) Sulla Gran Risa e poi lo slalom Sulla 3Tre di Madonna di Campiglio tra il 19 ed il 22 ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021)non raddoppia, ma addirittura triplica. Sarà una fine d’annoper ladelmaschile di sci, visto che oltre alla discesa e algià in programma, si terrà anche un secondoigante, quello che era statolo scorso weekend a. Sarà dunque tripletta per, che va a completare un dicembre ricchissimo di gare italiane. Infatti si parte dalla Val GardenaSaslong a metà mese e poi spazio a due grandi classiche come il gigante dell’Alta Badia (doppio gigante in questa stagione)Gran Risa e poi lo slalom3Tre di Madonna di Campiglio tra il 19 ed il 22 ...

Advertising

Eurosport_IT : SHIFFRIN COME STENMARK ???????? Vlhova sbaglia, a Killington vince Shiffrin: 46 successi in una disciplina di Coppa d… - OA_Sport : Bormio fa tripletta! Il superG cancellato a Lake Louise verrà recuperato sulla Stelvio a fine dicembre - Eurosport_IT : In attesa dello sci alpino nel tardo pomeriggio non mancano di certo gli appuntamenti con gli sport invernali: si p… - infoitsport : LIVE – Sci alpino, super-G maschile venerdì Beaver Creek 2021 in DIRETTA - infoitsport : Sci alpino, discesa maschile Beaver Creek 2021 DOMANI in tv: programma, orari e diretta streaming -