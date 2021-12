“Più notti, più sogni. + Experience”, al via gli incontri per presentare la nuova misura (Di venerdì 3 dicembre 2021) Saranno sei gli incontri di presentazione della nuova misura “Più notti, più sogni. + Experience”, messa in campo dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio per sostenere l’industria turistica anche nel 2022. Il roadshow farà tappa il 10 dicembre a Viterbo e Rieti, il 14 dicembre a Roma e Civitavecchia (RM) e il 17 dicembre a Latina e Ferentino (FR): un ricco e denso calendario coinvolgerà l’intero territorio laziale e sarà un’occasione di confronto con tutti gli operatori del turismo a cui, in questa prima fase, si rivolgono gli avvisi pubblicati sul sito www.laziocrea.it inerenti alla misura. Destinatari degli avvisi sono tutte le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere imprenditoriali (inclusi gli agriturismi), centri per il benessere fisico, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 dicembre 2021) Saranno sei glidi presentazione della“Più, più. +”, messa in campo dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio per sostenere l’industria turistica anche nel 2022. Il roadshow farà tappa il 10 dicembre a Viterbo e Rieti, il 14 dicembre a Roma e Civitavecchia (RM) e il 17 dicembre a Latina e Ferentino (FR): un ricco e denso calendario coinvolgerà l’intero territorio laziale e sarà un’occasione di confronto con tutti gli operatori del turismo a cui, in questa prima fase, si rivolgono gli avvisi pubblicati sul sito www.laziocrea.it inerenti alla. Destinatari degli avvisi sono tutte le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere imprenditoriali (inclusi gli agriturismi), centri per il benessere fisico, ...

Minisweetdipity : Il più grosso complimenti va ai vestiti dei BTS per aver retto per ben 4 notti! Congratulazioni! ?? - Rita28854404 : RT @NicolettaPeric1: Francesco sei stato il compagno, amico,fratello quando eri nella casa e noi fuori nel periodo più brutto e pieno di pa… - NicolettaPeric1 : Francesco sei stato il compagno, amico,fratello quando eri nella casa e noi fuori nel periodo più brutto e pieno di… - Fede_NAMJOON : Non saprei. Una frase semplice e diretta. La voce, la tua, quella che mi ha accompagnato e mi accompagna nelle not… - Leonardo44447 : In una delle mie tante notti insonni mi son detto: 'sarebbe bello dedicare un video a ciascun dei nobili nomi che l… -

Ultime Notizie dalla rete : Più notti Turismo. Dieci milioni in viaggio per il Ponte, si apre la stagione invernale In media saranno 3,4 le notti trascorse fuori casa per una spesa pro - capite, comprensiva di ... in provincia di Macerata, considerato uno dei borghi più belli. A chi gli chiedeva di fare previsioni ...

Dayane Mello eliminata da A Fazenda: lo strano messaggio del suo staff sui social ...carioca de La Fattoria è stata un percorso a ostacoli per la Mello che durante una delle notti ... In questo video, volevamo mettere tutti i tuoi momenti migliori e più grandi all'interno della casa di ...

Spotify Wrapped 2021, Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato in Italia, Måneskin nella top ten globale Corriere della Sera In media saranno 3,4 letrascorse fuori casa per una spesa pro - capite, comprensiva di ... in provincia di Macerata, considerato uno dei borghibelli. A chi gli chiedeva di fare previsioni ......carioca de La Fattoria è stata un percorso a ostacoli per la Mello che durante una delle... In questo video, volevamo mettere tutti i tuoi momenti migliori egrandi all'interno della casa di ...