(Di venerdì 3 dicembre 2021) L’allenatore del Milan, Stefano, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Salernitana, in programma alle 15 a San Siro. “Abbiamo fatto l’abitudine a questi incontri ravvicinati, abbiamo le nostre tempistiche. I tempi sono sempre corti, ma abbiamo studiato bene i nostri avversari, abbiamo cercato di recuperare energie e di preparare bene questa partita”. Sull’infortunio di Kjaer: “L’abbiamo vissuto con grande sconforto, conosciamo le qualità deltore e lo spessore della persona. La sua presenza in squadra è molto importante per carisma, personalità e il saper dire le cose al momento giusto. Siamo molto vicini a Simon, siamo preoccupati per lui, ma anche consapevoli che tutto andrà bene e che superare queste difficoltà perché è una persona forte”. Su Leao: “Il percorso è giusto, lui ha voglia di migliorare. Deve avere ...

napolista : #Pioli: «Si gioca troppo. La salute dei calciatori è fortemente a rischio» In conferenza: «Si parla tanto di turno… - infoitsport : Milan, Pioli e il problema degli infortuni: “Si gioca troppo” - laziopress : Pioli sta con Sarri: “Si gioca troppo, bisogna fare qualcosa” - pasqualinipatri : Pioli sta con Sarri: “Si gioca troppo, bisogna fare qualcosa” - LALAZIOMIA : Pioli sta con Sarri: “Si gioca troppo, bisogna fare qualcosa” -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli gioca

Anche Stefanopoi si scaglia contro la densità di calendario che sta ledendo non poso l'integrità fisica dei calciatori: 'Sitroppo, è evidente. La salute dei calciatori è fortemente a ...Commenta per primo Il Milan torna subito in campo. Il tecnico dei rossoneri Stefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana, in programma ...Sitroppo? ...Pioli ha parlato del problema infortuni nel calcio attuale, con tante partite in calendario: "Difficile trovare un calendario diverso, ma è evidente che si giochi troppo. (Pianeta Milan) Una partita ...Nel mondo del difensore della Fiorentina, osservato speciale del Milan. Dagli allenamenti all’alimentazione: tutte le curiosità ...