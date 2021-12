New York, studente italiano della Columbia University ucciso a coltellate (Di venerdì 3 dicembre 2021) Davide Giri, dottorando italiano della Columbia University, è stato accoltellato ad Harlem dopo un’aggressione avvenuta lo scorso giovedì sera intorno alle 23. Dopo aver studiato al Politecnico di Torino il trentenne, che per un periodo aveva lavorato anche alla Fiat Chrysler e si era trasferito a New York per frequentare la School of engineering and Applied science. Il responsabile dell’omicidio sarebbe stato fermato dalla polizia a Central Park. Secondo quanto riportato dal «Corriere della Sera» l’aggressore avrebbe fatto altri due agguati, senza causare però altre vittime. L’assalitore sarebbe un 25enne del Queens, membro della gang Every Body Killer. Secondo il New York Post, dal 2012 sarebbe già stato arrestato almeno 11 volte per rapine e ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 dicembre 2021) Davide Giri, dottorando, è stato accoltellato ad Harlem dopo un’aggressione avvenuta lo scorso giovedì sera intorno alle 23. Dopo aver studiato al Politecnico di Torino il trentenne, che per un periodo aveva lavorato anche alla Fiat Chrysler e si era trasferito a Newper frequentare la School of engineering and Applied science. Il responsabile dell’omicidio sarebbe stato fermato dalla polizia a Central Park. Secondo quanto riportato dal «CorriereSera» l’aggressore avrebbe fatto altri due agguati, senza causare però altre vittime. L’assalitore sarebbe un 25enne del Queens, membrogang Every Body Killer. Secondo il NewPost, dal 2012 sarebbe già stato arrestato almeno 11 volte per rapine e ...

