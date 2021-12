Napoli, primo intervento in Campania per il trattamento di patologia aneurismatica (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ stato effettuato per la prima volta in Campania e per la terza volta in Italia il trattamento della patologia aneurismatica dell’arteria epatica a una paziente di 69 anni. La donna, si legge in una nota dell’Asl Napolli 1, è C. M. A. ed era affetta da epatopatia cronica e da un rarissimo e voluminoso aneurisma dell’arteria epatica del diametro di 5 centimetri, già sottoposta a intervento di embolizzazione presso una struttura ospedaliera extraregionale. Una patologia, sottolinea l’Asl, che ha un’incidenza minore dello 0.01% sulla popolazione generale, con un tasso di letalità elevata se non viene trattata. All’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli è quindi intervenuta con l’operazione il 29 novembre l’equipe ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ stato effettuato per la prima volta ine per la terza volta in Italia ildelladell’arteria epatica a una paziente di 69 anni. La donna, si legge in una nota dell’Asl Napolli 1, è C. M. A. ed era affetta da epatopatia cronica e da un rarissimo e voluminoso aneurisma dell’arteria epatica del diametro di 5 centimetri, già sottoposta adi embolizzazione presso una struttura ospedaliera extraregionale. Una, sottolinea l’Asl, che ha un’incidenza minore dello 0.01% sulla popolazione generale, con un tasso di letalità elevata se non viene trattata. All’ospedale San Giovanni Bosco diè quindi intervenuta con l’operazione il 29 novembre l’equipe ...

