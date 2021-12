Molfetta in luce, da domani al 6 gennaio Luminarie d'autore per Natale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Di seguito il comunicato: Il Natale è alle porte. Le festività sono attese da uno spirito nuovo, dopo due anni di sacrifici, nati dall’emergenza della pandemia. Le iniziative si moltiplicano in tutto il Paese. La Puglia non fa eccezione. “Molfetta in luce”, dal 4 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, è organizzato dal Comune di Molfetta, gli assessorati al Marketing territoriale e alla Cultura, e dal Distretto urbano del commercio (DUC) cittadino che hanno individuato e tracciato un percorso di arte e cultura, storia e tradizione. La rassegna di eventi del periodo natalizio intende favorire l’accesso del grande pubblico alle vie dello shopping delle feste, tra mille luci e colori. Molfetta in luce è un caleidoscopio di eventi che si snoda in oltre 60 iniziative e colora e ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 3 dicembre 2021) Di seguito il comunicato: Ilè alle porte. Le festività sono attese da uno spirito nuovo, dopo due anni di sacrifici, nati dall’emergenza della pandemia. Le iniziative si moltiplicano in tutto il Paese. La Puglia non fa eccezione. “in”, dal 4 dicembre 2021 al 62022, è organizzato dal Comune di, gli assessorati al Marketing territoriale e alla Cultura, e dal Distretto urbano del commercio (DUC) cittadino che hanno individuato e tracciato un percorso di arte e cultura, storia e tradizione. La rassegna di eventi del periodo natalizio intende favorire l’accesso del grande pubblico alle vie dello shopping delle feste, tra mille luci e colori.inè un caleidoscopio di eventi che si snoda in oltre 60 iniziative e colora e ...

