Inzaghi annuncia | “Darmian e Ranocchia out domani Pochissime chance per De Vrij e Kolarov Bastoni da valutare”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara ditra Roma e Inter, il tecnico nerazzurro Simoneha fatto il punto sugli infortunati: “Non ci saranno sicuramentepossibilità per De. Dovrò poiche ieri non aveva febbre e oggi spero che stia meglio. Ci sono poi alcuni acciaccati dalla sfida con lo Spezia. Li valuterò oggi”. Su Dzeko: “Sarà una gara particolare e speciale per Edin, si è allenato bene, con lo Spezia ha tirato il fiato. Noi a Roma vogliamo andare a fare una grande partita”. Sulle condizioni di Barella: “Nicolò ha fatto un ottimo allenamento, per noi è importantissimo, ho pensato di farlo riposare perché ci sono tanti giocatori ...

