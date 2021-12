Giudice Sportivo, i calciatori squalificati per la 16ª giornata: i dettagli (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Giudice Sportivo ha emesso il comunicato relativo ai giocatori squalificati per la 16ª giornata di Serie A: ecco tutti i dettagli Il Giudice Sportivo ha emesso il comunicato per i giocatori squalificati per la 16ª giornata di Serie A. Oltre ai già citati Abraham e Krasdrop della Roma, che salteranno la sfida di domani contro l’Inter. Saranno squalificati anche Patric della Lazio, Walace e Molina dell’Udinese e infine Singo del Torino. Per Walace anche un’ammenda di 5 mila euro e 2 mila per la società Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilha emesso il comunicato relativo ai giocatoriper la 16ªdi Serie A: ecco tutti iIlha emesso il comunicato per i giocatoriper la 16ªdi Serie A. Oltre ai già citati Abraham e Krasdrop della Roma, che salteranno la sfida di domani contro l’Inter. Sarannoanche Patric della Lazio, Walace e Molina dell’Udinese e infine Singo del Torino. Per Walace anche un’ammenda di 5 mila euro e 2 mila per la società Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

