Formula 1 GP Arabia Saudita | orari e dove vedere la diretta tv | streaming e replica su Tv8

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Nuovo appuntamento con la1, che questa volta fa tappa a Jeddah per il GP dell’. Si tratta del penultimo round del Mondiale 2021, che prenderà il via oggi, venerdì 3 dicembre, e terrà compagnia fino a domenica 5, giorno della gara. Prima ci saranno, come sempre, prove libere e qualifiche.1 GP: a che ora eprove libere e qualifiche Si parte oggi, venerdì 3 dicembre, con le prove libere, mentre sabato 4 e domenica 5 dicembre ci saranno qualifiche e gara. Le prove libere 1 prenderanno il via alle 14.30 e dureranno fino alle 15.30, il secondo ‘step’ invece ci sarà dalle 18 alle 19. Domani, invece, ci saranno le prove libere 3 dalle 15 alle 16 e le qualifiche dalle 18 alle 19. Ma è domenica che ci ...

Il tedesco ha dato seguito con i fatti alle tante dichiarazioni che avevano accompagnato la vigilia del primo GP d'Arabia Saudita, in una terra in cui ci sono ancora tante lacune sul tema dei diritti umani ...
Carlos parla della possibilità per la Ferrari di mettere al sicuro il risultato nel mondiale Costruttori già domenica e del modo in cui preparerà il week end di gara. Massima attenzione chiesta alla d ...