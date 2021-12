Dramma sulla strada, morto sul colpo dopo un volo di 5 metri con la sua auto (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un terribile incidente è costato la vita ad uomo di 62 anni. Siamo nella nota località turistica dell’Abetone, in provincia di Pistoia. Qui la tragedia dove ha perso la vita un uomo, giovedì 2 dicembre 2021. L’auto del 62enne è finita in una scarpata e per l’uomo non cè stato nulla da fare: è morto sul colpo. Tutto è successo intorno alle 11:30 di giovedì mattina. Da quello che fanno trapelare le forze dell’ordine, la vittima, di cui non sono state ancora rese note le generalità, stava viaggiando a bordo della sua auto quando all’improvviso ne avrebbe perso il controllo finendo giù per una scarpata e facendo un volo di diversi metri. Immediato l’intervento degli altri automobilisti che hanno prestato soccorso chiamando il 188. Giunti sul posto è stato allertato ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un terribile incidente è costato la vita ad uomo di 62 anni. Siamo nella nota località turistica dell’Abetone, in provincia di Pistoia. Qui la tragedia dove ha perso la vita un uomo, giovedì 2 dicembre 2021. L’del 62enne è finita in una scarpata e per l’uomo non cè stato nulla da fare: èsul. Tutto è successo intorno alle 11:30 di giovedì mattina. Da quello che fanno trapelare le forze dell’ordine, la vittima, di cui non sono state ancora rese note le generalità, stava viaggiando a bordo della suaquando all’improvviso ne avrebbe perso il controllo finendo giù per una scarpata e facendo undi diversi. Immediato l’intervento degli altrimobilisti che hanno prestato soccorso chiamando il 188. Giunti sul posto è stato allertato ...

