Draghi | “L’Italia da sola non può controllare i movimenti migratori Flussi legali? Sono una risorsa | non una minaccia”

"Pensiamo ai Flussi di migranti, che molto spesso hanno origine lontano dal mare, da soli non possiamo controllare i movimenti migratori, da inizio di quest'anno 6 volte tanti, rispetto al 2019. Serve un maggior coinvolgimento di tutti i paesi europei, anche nel Mediterraneo, L'Italia continua a promuovere un avanzamento europeo verso una gestione collettiva, in un equilibrio fra responsabilità e solidarietà". Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, intervenendo alla conferenza 'Rome Med-Mediterranean Dialogues'. Sempre in tema di migranti l'obiettivo è "proteggere i più deboli con cordoni umanitari dai paesi più vulnerabili, rafforzare i Flussi legali, che Sono una risorsa e non una minaccia".

