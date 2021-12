Chiellini | «Indagini su Juve sempre amplificate | siamo abituati»

(Di venerdì 3 dicembre 2021) “Lelasciano il tempo che trovano, dobbiamo aspettare. Ormaiche quando si parla diogni cosa viene amplificata di un milione”. Lo ha detto Giorgio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, a margine di un evento degli Insuperabili. “Ho parlato chiaramente martedì dicendo parole semplici ma importanti. Non le ho dette io per prima ma ho riportato quello che ha detto il mister. L’appello di martedì era esteso a chi mi sta intorno e a chi ci sostiene da tanto”, ha aggiunto.

Il mondo Juve è scosso dagli sviluppi dell'indagine in corso per il caso plusvalenze. La Procura di Torino ha emesso un nuovo decreto di perquisizione, atto a trovare la documentazione relativa ai "va ...