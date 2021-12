Caro bollette | non c' è l' intesa | salta l' ipotesi di un ' contributo di solidarietà'

(Di venerdì 3 dicembre 2021) AGI - Nientein Consiglio dei ministri suldiproposto dal premier Mario Draghi in cabina di regia. In CdM, secondo quanto si apprende, si è discusso della norma ma al termine del dibattito si è deciso di stralciare la proposta. Durante la cabina di regia Draghi aveva proposto undistraordinario da far pagare a chi guadagna più di 75 mila euro per fronteggiare il. Il Movimento 5 stelle, il centrodestra e Italia viva avrebbero espresso perplessità, favorevoli alla proposta sarebbero, invece, il Pd e Leu. "Valuto io, ne discuteremo in Consiglio dei ministri", si era conclusa con questo impegno del premier la riunione della cabina di regia della mattina. In un primo momento si era ipotizzata anche la ...

Non ci sarà alcun contributo di solidarietà a carico dei redditi superiori ai 75mila euro per trovare i fondi necessari per contrastare il. L'idea lanciata nella cabina di regia da Mario Draghi è stata bocciata in Consiglio dei ministri, grazie alla contrarietà in particolare degli esponenti di Forza Italia, e così il ...Con questo motto Rifondazione comunista ha dato intanto il via alla campagna nazionale contro l'aumento delle, il 'ripristino' della legge Fornero e per dire 'no' al governo Draghi. Una ...Il governo presieduto da Mario Draghi ha già agito a fine estate sulle bollette e si prepara ad un nuovo intervento da inserire nella manovra finanziaria. Due miliardi di interventi previsti per ...Il Governo propone ai sindacati il taglio dei contributi previdenziali sul lavoro dipendente con reddito medio basso. per almeno un miliardo e mezzo Vediamo i dettagli ...