Basket | Alessandro Magro | “Squadra costruita su Mitrou-Long e Della Valle | è indubbio Giovani | serve lavorare partendo dalla base”

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 dicembre 2021)è arrivato questa stagione a Brescia. In una stagione nella quale la Germani non ha l’impegno delle Coppe europee, il suo è stato il nome scelto per cercare di rilanciare le ambizioni di un club che vuole riprendersi una fetta di glorioso passato recente (una semifinale scudetto, un 3° posto a campionato interrotto e annate in EuroCup). Fino ad ora i sorrisi non sono stati molti, ma lalombarda è in evoluzione e può contare sulla coppia formata da Naze Amedeo. Di questo e altri argomenti si è discusso con il coach toscano, il secondo più giovane nell’attuale Serie A dietro a Paolo Galbiati. Questa vostra stagione vede ora un calendario complicato con Venezia e Milano in arrivo, ma per quanto si dica che proprio il ...