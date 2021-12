Al via il progetto “Nasce una Stella” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Con una serata di beneficenza che, giovedì 16 dicembre prossimo, la Fondazione COPERNICO, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Virtuoso”, e l’Associazione Arcobaleno Onlus “Marco Iagulli,” il patrocinio della Diocesi di Salerno, del Comune di Salerno, Associazione Giardino della Minerva. La partecipazione gratuita di ben sei Chef “Stellati” provvederà a dare il suo “omaggio” e contributo alla Comunità di Salerno. La serata si svolgerà all’interno della Chiesa dell’Addolorata (Convento di Santa Sofia) in piazza Abate Conforti, a partire dalle ore 20.30. Un ristretto numero di invitati, parteciperanno all’appuntamento prenatalizio insieme all’Arcivescovo di Salerno, al Sindaco e alle più importanti personalità della città. La serata, ideata da 6 stelle Michelin, sarà la rivisitazione di piatti tipici della tradizione salernitana, proposti con creatività, ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 3 dicembre 2021) Con una serata di beneficenza che, giovedì 16 dicembre prossimo, la Fondazione COPERNICO, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Virtuoso”, e l’Associazione Arcobaleno Onlus “Marco Iagulli,” il patrocinio della Diocesi di Salerno, del Comune di Salerno, Associazione Giardino della Minerva. La partecipazione gratuita di ben sei Chef “ti” provvederà a dare il suo “omaggio” e contributo alla Comunità di Salerno. La serata si svolgerà all’interno della Chiesa dell’Addolorata (Convento di Santa Sofia) in piazza Abate Conforti, a partire dalle ore 20.30. Un ristretto numero di invitati, parteciperanno all’appuntamento prenatalizio insieme all’Arcivescovo di Salerno, al Sindaco e alle più importanti personalità della città. La serata, ideata da 6 stelle Michelin, sarà la rivisitazione di piatti tipici della tradizione salernitana, proposti con creatività, ...

