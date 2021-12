Una doppietta di Beto e la rete di Molina mandano in crisi la Lazio. Udinese avanti 3-1 dopo i primi 45? (Di giovedì 2 dicembre 2021) All’Olimpico si sta disputando il posticipo della 15a giornata di Serie A tra Lazio e Udinese. dopo i primi 45? la squadra di Gotti è in vantaggio per 3-1. Al minuto 16 si sblocca la gara: azione insistita dei friulani e colpo di testa di Beto che insacca in rete. Il raddoppio arriva al 32? sempre con l’attaccante portoghese, bravo a sfruttare un contropiede perfetto e a scartare anche Reina. La reazione dei biancocelesti non si è fatta attendere e il solito Ciro Immobile ha accorciato le distanze due minuti più tardi su assist di Felipe Anderson. Al termine della prima frazione di gioco Molina gela ulteriormente l’Olimpico firmando il tris bianconero. Nella ripresa la squadra di Sarri dovrà tentare una pazza rimonta per evitare la terza sconfitta consecutiva in ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 2 dicembre 2021) All’Olimpico si sta disputando il posticipo della 15a giornata di Serie A tra45? la squadra di Gotti è in vantaggio per 3-1. Al minuto 16 si sblocca la gara: azione insistita dei friulani e colpo di testa diche insacca in. Il raddoppio arriva al 32? sempre con l’attaccante portoghese, bravo a sfruttare un contropiede perfetto e a scartare anche Reina. La reazione dei biancocelesti non si è fatta attendere e il solito Ciro Immobile ha accorciato le distanze due minuti più tardi su assist di Felipe Anderson. Al termine della prima frazione di giocogela ulteriormente l’Olimpico firmando il tris bianconero. Nella ripresa la squadra di Sarri dovrà tentare una pazza rimonta per evitare la terza sconfitta consecutiva in ...

