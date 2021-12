Ultime Notizie Serie A: Commisso a tutto tondo, le condizioni di Kjaer ed El Shaarawy (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 16.05 – Infortunio El Shaarawy, Mou perde un altro elemento: il comunicato – Stephan El Shaarawy si è sottoposto ali esami strumentali per il problema avuto nella sfida di Bologna di ieri sera: il comunicato del club. La notizia Ore 15.45 – Infortunio Kjaer: l’esito degli esami effettuati oggi – Il danese Simo Kjaer è uscito anzitempo dalla sfida di Marassi contro il Genoa: per il centrale oggi l’esito degli esami strumentali. Le Ultime Ore 15.25 – Inter, Eriksen è tornato ad allenarsi sul campo dell’Odense – Buone Notizie per l’Inter e per Christian Eriksen: dopo il malore accusato ad Euro2020 il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 16.05 – Infortunio El, Mou perde un altro elemento: il comunicato – Stephan Elsi è sottoposto ali esami strumentali per il problema avuto nella sfida di Bologna di ieri sera: il comunicato del club. La notizia Ore 15.45 – Infortunio: l’esito degli esami effettuati oggi – Il danese Simoè uscito anzitempo dalla sfida di Marassi contro il Genoa: per il centrale oggi l’esito degli esami strumentali. LeOre 15.25 – Inter, Eriksen è tornato ad allenarsi sul campo dell’Odense – Buoneper l’Inter e per Christian Eriksen: dopo il malore accusato ad Euro2020 il ...

Advertising

Corriere : L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... - MediasetTgcom24 : Pfizer: serviranno richiami per diversi anni #Covid - MediasetTgcom24 : Consiglio di Stato: 'Medici non possono rifiutare di fare il vaccino #Covid - storm19737 : RT @Corriere: L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... - ScorpioAngel_ : RT @VesuvioLive: Lonely Planet lancia una guida pocket su Napoli: “Una città dove non ti senti mai solo” -