Tredicesima 2021 statali e privati: quando arriva e come si calcola (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il mese di dicembre coincide con il pagamento della Tredicesima 2021 per i dipendenti pubblici e privati. Un importo aggiuntivo alle dodici mensilità ordinarie che nasce con lo scopo di sostenere economicamente i lavoratori in vista delle spese natalizie. Le regole tuttavia non sono uguali per tutti in quanto dipendono dal settore di appartenenza e dal contratto collettivo applicato. Quest’ultimo in particolare ha il compito di definire tanto l’importo quanto la scadenza per il pagamento. Un aspetto comune a tutti i lavoratori è tuttavia l’esposizione della mensilità aggiuntiva nel cedolino paga e l’assoggettabilità della somma ai fini previdenziali ed IRPEF. La stessa concorre inoltre alla formazione del reddito complessivo utile per il calcolo delle imposte dovute all’Erario. Analizziamo in dettaglio come si ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il mese di dicembre coincide con il pagamento dellaper i dipendenti pubblici e. Un importo aggiuntivo alle dodici mensilità ordinarie che nasce con lo scopo di sostenere economicamente i lavoratori in vista delle spese natalizie. Le regole tuttavia non sono uguali per tutti in quanto dipendono dal settore di appartenenza e dal contratto collettivo applicato. Quest’ultimo in particolare ha il compito di definire tanto l’importo quanto la scadenza per il pagamento. Un aspetto comune a tutti i lavoratori è tuttavia l’esposizione della mensilità aggiuntiva nel cedolino paga e l’assoggettabilità della somma ai fini previdenziali ed IRPEF. La stessa concorre inoltre alla formazione del reddito complessivo utile per il calcolo delle imposte dovute all’Erario. Analizziamo in dettagliosi ...

