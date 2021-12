Torino-Empoli stasera in tv | orario e streaming Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della quindicesima giornata diA. Sta per finire il turno infrasettimanale e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti a partire dal fischio d’inizio: è in programma alle 18:30 di giovedì 2 dicembre. Potrete seguire la partita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. the ad id=”668943? SportFace.